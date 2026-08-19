Chelsea Jacken & Mäntel: nicht nur für Spieltage
Der FC Chelsea ist einer der besten Londonder Premier League Clubs und für seine charakteristischen blauen Trikots bekannt. Britische Fans nennen ihr Team daher auch „The Blues“. Ganz im Sinne dieser Tradition ist die neue Kollektion der Chelsea-Jacken ganz in Blau gehalten und glänzt mit dem Club-Logo und auffälligen Auswärtsmodellen.
In unserer Kollektion wird jeder Fan fündig: Es gibt Styles mit Kapuze, um bei frostigen Temperaturen auf dem Platz trainieren zu können oder wasserabweisende Jacken, um jeder Witterung zu trotzen. Auch die hitzigste Partie lässt sich in unseren Chelsea-Jacken aus Dri-FIT Materialien wunderbar aushalten. Die innovativen Stoffe leiten Schweiß von der Haut weg nach außen, wo er schnell verdunsten kann. Wenn es hart auf hart kommt, bist du mit unseren Storm-FIT Modellen im Chelsea-Design gegen Neptun gewappnet. So stellt sich nichts zwischen dich und deinen Lieblingssport.
Unsere FC Chelsea Jacken wurden nicht nur für die Zuschauerränge entwickelt. Leichte Mesh-Einsätze und schmale Schnitte erlauben die volle Konzentration auf den Ball, wenn du selbst auf dem Platz stehst und dribbelst oder verteidigst. Wir haben uns zur Nachhaltigkeit verpflichtet und so bestehen immer mehr Chelsea-Mäntel aus recycelten Materialien.