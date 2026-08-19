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Chelsea Jacken & Mäntel

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FC Chelsea Windrunner
FC Chelsea Windrunner Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Windrunner
Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)
CHF 125
FC Chelsea Academy Pro
FC Chelsea Academy Pro Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
CHF 99.95
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 125
FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
CHF 94.95
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
FC Chelsea
Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
CHF 110
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea
Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
29 % Rabatt

Chelsea Jacken & Mäntel: nicht nur für Spieltage

Der FC Chelsea ist einer der besten Londonder Premier League Clubs und für seine charakteristischen blauen Trikots bekannt. Britische Fans nennen ihr Team daher auch „The Blues“. Ganz im Sinne dieser Tradition ist die neue Kollektion der Chelsea-Jacken ganz in Blau gehalten und glänzt mit dem Club-Logo und auffälligen Auswärtsmodellen.


In unserer Kollektion wird jeder Fan fündig: Es gibt Styles mit Kapuze, um bei frostigen Temperaturen auf dem Platz trainieren zu können oder wasserabweisende Jacken, um jeder Witterung zu trotzen. Auch die hitzigste Partie lässt sich in unseren Chelsea-Jacken aus Dri-FIT Materialien wunderbar aushalten. Die innovativen Stoffe leiten Schweiß von der Haut weg nach außen, wo er schnell verdunsten kann. Wenn es hart auf hart kommt, bist du mit unseren Storm-FIT Modellen im Chelsea-Design gegen Neptun gewappnet. So stellt sich nichts zwischen dich und deinen Lieblingssport.


Unsere FC Chelsea Jacken wurden nicht nur für die Zuschauerränge entwickelt. Leichte Mesh-Einsätze und schmale Schnitte erlauben die volle Konzentration auf den Ball, wenn du selbst auf dem Platz stehst und dribbelst oder verteidigst. Wir haben uns zur Nachhaltigkeit verpflichtet und so bestehen immer mehr Chelsea-Mäntel aus recycelten Materialien.