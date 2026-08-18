Atlético Madrid

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Atlético de Madrid Trikots 2026/2027

Atlético Madrid 2026/27 Match Away
Atlético Madrid 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
MADE TO BE LIVED
MADE TO BE LIVED
Entwickelt für den Anpfiff. Vollendet bis ins Detail.
Atlético Madrid 2025/26 Match Home
Atlético Madrid 2025/26 Match Home Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2025/26 Match Home
Nike Authentic Dri-FIT ADV Fußballtrikot (Herren)
CHF 175
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 120
Atlético Madrid Strike Third
Atlético Madrid Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
29 % Rabatt
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Home
Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
29 % Rabatt
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 95
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 52
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Ausschluss von Angeboten
Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Atlético Madrid
Atlético Madrid Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
CHF 35
Atlético Madrid Home
Atlético Madrid Home Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Home
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Herren)
CHF 80
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Home
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (Babys und Kleinkinder)
CHF 80
Atlético Madrid 2026 Auswärtsstadion
Atlético Madrid 2026 Auswärtsstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026 Auswärtsstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 64.95
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)
CHF 64.95
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
CHF 55
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 52
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial für Herren
CHF 85
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
CHF 85
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für jüngere Kinder
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für jüngere Kinder
CHF 75

Atlético de Madrid Trikots 2026/27: Sei dabei

Seit der Markteinführung unseres ersten Fußballschuhs 1971 sind wir auf dem ganzen Globus stolzer Partner der schönsten Nebensache der Welt. Die neuen Atlético Madrid Trikots zeigen sich in den Clubfarben und mit authentischen Details, sodass du deinem Team stilecht die Treue halten kannst. Wähle ein Atlético Madrid Shirt, um deine Mannschaft anzufeuern, oder entscheide dich für ein komplettes Trikot-Set der neuen Saison. In der Nike Kollektion findest du die aktuellen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots sowie das Torhüter-Outfit. Du stehst selbst auf dem Platz? Die Nike Trikots von Atlético Madrid werden in Profi-Qualität gefertigt und helfen dir so, alles zu geben.

Für die Nachwuchsstars

Egal, ob dein Kind am Wochenende auf dem Rasen Vollgas gibt oder sogar in eine renommierte Fußballakademie aufgenommen wurde: Die Atlético Madrid Trikots von Nike helfen ihm dabei, seine Ziele zu erreichen. Unsere einzigartige Aero-FIT Technologie leitet Luft zwischen cden Stoff und deine Haut, damit Schweiß schneller verdunstet. So bleiben junge Spieler:innen frisch und fokussiert. Schmale Passformen und elastische Bünde mit Kordelzug sorgen bei schnellen Drehungen und Angriffen für optimalen Sitz.

Auf jedes Wetter eingestellt

Von Trainingseinheiten an frostigen Morgen zu Freudentänzen nach einem umkämpften Sieg: In der Atlético Madrid Kollektion von Nike findest du, was du brauchst. Lange Trainingshosen bieten Wärme ohne Schnörkel, während luftige Shorts an warmen Tagen für frischen Wind sorgen. In den elastischen Materialien bewegst du dich ganz unbeschwert und dank praktischer Reißverschlüsse an den Füßen kannst du selbst lange Hosen ruckzuck aus- oder anziehen. Für den richtigen Look kombinierst du Hose oder Shorts mit dem passenden Oberteil. Authentische Club-Logos von Atlético Madrid vervollständigen dein Fan-Outfit.

Stylepunkte durch Streetwear

Vielleicht steht nur ein entspannter Abend mit deinen Freunden auf dem Programm oder du willst es nach dem Spiel gemütlich warm haben: Mit der Atlético Madrid Kleidung von Nike gewinnst du Stilpunkte. Bequeme Hoodies lassen sich dank weiter Passformen einfach überwerfen. Sweatshirts mit Reißverschlüssen erlauben dir ganz easy, deinen Wärmehaushalt zu regulieren. Unsere passenden Fleece-Hosen haben durch die elastischen Bündchen an den Knöcheln eine straßentaugliche Silhouette. Du trainierst bei brütender Hitze? Die Atlético Madrid Shirts bestehen aus atmungsaktiver Baumwolle. Replica-Designdetails und der ikonische Swoosh komplettieren deinen Look.

Schütze die Umwelt mit Nike Move to Zero

Die Bewahrung einer intakten Natur für nachfolgende Generationen ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Mit dem Projekt Move to Zero haben wir uns verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen. So möchten wir Emissionen und Müll auf Netto Null reduzieren. Wo immer möglich fertigen wir unsere Atlético Madrid Trikots daher aus recycelten Materialien, welche wir aus alten Plastikflaschen gewinnen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, aber wir kommen ihm jeden Tag ein gutes Stück näher. Bist du bereit, uns auf unserem Weg zu begleiten? Dann halte nach Modellen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau.