Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen

Nike United Tiempo Maestro Elite

CHF 210.99 CHF 300 30 % Rabatt

Mit dem Nike United Tiempo Maestro Elite kannst du auf dem Platz an deine Grenzen gehen. Er wurde für Spieler:innen mit hervorragender Ballkontrolle entwickelt, wie Naomi Girma und Patricia Guijarro, und gibt dir die volle Kontrolle bei jedem Ballkontakt. Das Techleather-Material ist weicher als natürliches Leder und verleiht dir, zusammen mit der flexiblen Maestro360-Platte, eine handschuhähnliche Passform – egal wo der Ball auftrifft.

Behind the Design

Die Nike United-Kollektion feiert Sportler:innen mit wilder Kontrolle wie Naomi Girma und Patricia Guijarro. Wir haben satte Burgunderrot-Töne mit von Animal-Print inspirierten Grafiken kombiniert, die repräsentieren, wie sie auf dem Spielfeld angreifen und über das Mögliche hinausgehen.

Superweiche Haptik

Das besonders weiche TECHLEATHER auf dem Obermaterial wurde so positioniert, dass es dich beim kreativen Dribbling optimal unterstützt. Es bietet ein konsistenteres Ballgefühl als Naturleder sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. Die geschwungenen Linien verbessern die Haptik.

Handschuhähnliche Passform

Oben schmiegt sich das TECHLEATHER an deinen Fuß an und sorgt so für eine bequeme Passform. Durch die geteilte Maestro360-Platte am Vorfuß und an der Ferse kann das Kunstleder des Obermaterials das Fußgewölbe umschließen. So wird das handschuhähnliche Gefühl noch verstärkt.

Traktion auf dem Spielfeld

Klingenstollen an der Außensohle an Ferse und Vorfuß sorgen für eine gute Traktion auf dem Spielfeld. Gedrehte konische Stollen ermöglichen schnelle Richtungswechsel und Drehungen.