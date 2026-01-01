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Nike Trainingsmatte (5 mm) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike

Trainingsmatte (5 mm)

CHF 75
EINHEITSGRÖSSE

Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ6085-091
  • Ursprungsland/-region: Südkorea

Nike

CHF 75

Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.

Produktinformationen

  • 80 % Polyvinylbutyral / 20 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ6085-091
  • Ursprungsland/-region: Südkorea

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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