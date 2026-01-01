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Nike
Trainingsmatte (5 mm)
CHF 75
Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IQ6085-091
- Ursprungsland/-region: Südkorea
Nike
CHF 75
Diese ultraleichte Trainingsmatte verfügt über eine strapazierfähige Oberschicht und eine stützende Schaumstoffbasis für lang anhaltenden Komfort, egal wo du trainierst.
Produktinformationen
- 80 % Polyvinylbutyral / 20 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IQ6085-091
- Ursprungsland/-region: Südkorea
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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