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Spanien Practice Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt (Herren) - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Recyclingmaterialien

Spanien Practice

Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren

CHF 40

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Bei dir dreht sich alles um dein Team und den Stolz, den du empfindest, wenn du dein Land repräsentierst. Mit diesem weichen, leichten T-Shirt kannst du deinen Stolz laut und deutlich zum Ausdruck bringen, damit es alle hören können.


  • Gezeigte Farbe: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Style: FQ3676-687
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Spanien Practice

CHF 40

Bei dir dreht sich alles um dein Team und den Stolz, den du empfindest, wenn du dein Land repräsentierst. Mit diesem weichen, leichten T-Shirt kannst du deinen Stolz laut und deutlich zum Ausdruck bringen, damit es alle hören können.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Style: FQ3676-687
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Spanien Practice Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt (Herren)

Spanien Practice

CHF 40

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