Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken

Mit diesen Paris Saint-Germain VaporFast-Socken kleidest du dich genau wie dein Team. Der gesamte Sockenbereich ist so konzipiert, dass er den Druck auf die Wade verringert. Somit gehören Löcher in den Socken der Vergangenheit an. Dank der fortschrittlichen, schweißableitenden Technologie und der strategisch platzierten Dämpfung kannst du dich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IQ6934-010

Ursprungsland/-region: Türkei