Paris Saint-Germain City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO3455-419
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Paris Saint-Germain City Side
Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO3455-419
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Paris Saint-Germain City Side.
Paris Saint-Germain City Side