Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Torwart Nike Dri-FIT-Replika-Fußballtrikot für ältere Kinder

Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Torwart
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem Paris Saint-Germain Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II3616-011
- Ursprungsland/-region: Georgien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Torwart
Mit diesem Paris Saint-Germain Replika-Trikot holst du dir den Look deines Lieblings-Torhüters. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Vorteile
- Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
- Die Details dieses Replika-Designs sind der Spielbekleidung der Teams nachempfunden.
Produktinformationen
- Replika-Design
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II3616-011
- Ursprungsland/-region: Georgien
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 140 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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