Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Collection
Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Genau wie die leuchtenden Farben des Pfeilgiftfrosches beweist auch dieses extrem atmungsaktive Aero-FIT-Trikot, dass kleine Dinge manchmal große Wirkung haben können. Der LEGO® Stein-Print auf den Schultern und die holografischen Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Liquid Lime
- Style: IQ7140-010
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Nike x LEGO® Collection
Genau wie die leuchtenden Farben des Pfeilgiftfrosches beweist auch dieses extrem atmungsaktive Aero-FIT-Trikot, dass kleine Dinge manchmal große Wirkung haben können. Der LEGO® Stein-Print auf den Schultern und die holografischen Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.
Nike Football x LEGO Collection
Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints aus LEGO Bausteinen.
Ruhig, kühl und konzentriert
Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Liquid Lime
- Style: IQ7140-010
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 151 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Nike x LEGO® Collection
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Ungezähmte Spielpower
Die Klassiker. Neu gedacht. Stein für Stein.
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