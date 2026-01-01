Nike x LEGO® Collection Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)

Nike x LEGO® Collection

CHF 105

Genau wie die leuchtenden Farben des Pfeilgiftfrosches beweist auch dieses extrem atmungsaktive Aero-FIT-Trikot, dass kleine Dinge manchmal große Wirkung haben können. Der LEGO® Stein-Print auf den Schultern und die holografischen Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.

Nike Football x LEGO Collection Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints aus LEGO Bausteinen. Ruhig, kühl und konzentriert Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.