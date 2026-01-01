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Nike x LEGO® Collection Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder) - Schwarz/Hyper Pink/Hyper Pink

Recyclingmaterialien

Nike x LEGO® Kollektion

Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

CHF 94.95
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Von Freistößen über Eckbälle bis hin zu Einwürfen: Die Aero-FIT-Technologie dieser Shorts sorgt dafür, dass du cool bleibst, dich federleicht fühlst und jederzeit bereit für den Abschuss bist. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Hyper Pink/Hyper Pink
  • Style: IO3126-010
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Nike x LEGO® Kollektion

CHF 94.95

Von Freistößen über Eckbälle bis hin zu Einwürfen: Die Aero-FIT-Technologie dieser Shorts sorgt dafür, dass du cool bleibst, dich federleicht fühlst und jederzeit bereit für den Abschuss bist. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.

Nike Football x LEGO Collection

Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints, die aus LEGO-Steinen bestehen.

Ruhig, kühl und konzentriert

Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Hyper Pink/Hyper Pink
  • Style: IO3126-010
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Größe und Passform

    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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