Nike x LEGO® Collection Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Nike x LEGO® Kollektion

CHF 94.95

Von Freistößen über Eckbälle bis hin zu Einwürfen: Die Aero-FIT-Technologie dieser Shorts sorgt dafür, dass du cool bleibst, dich federleicht fühlst und jederzeit bereit für den Abschuss bist. Leuchtende Farben und holografische Details sorgen dafür, dass die gegnerische Abwehr im Unklaren bleibt, während du über das Spielfeld sprintest.

Nike Football x LEGO Collection Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints, die aus LEGO-Steinen bestehen. Ruhig, kühl und konzentriert Die Nike Aero-FIT-Technologie wurde für maximale Atmungsaktivität entwickelt. Sie ermöglicht einen Luftstrom auf der Haut, damit du auch bei hohen Temperaturen cool bleibst. Schweißableitende Technologie sorgt für ein frisches, bequemes Tragegefühl.