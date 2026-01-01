Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection Schuh (ältere Kinder)

Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection

CHF 75

Ob drinnen, draußen oder beim Fußball am Straßenrand – der Tiempo Streetgato ist immer und überall bereit für das Spiel. Das synthetische Obermaterial und die flache Außensohle sorgen für hervorragenden Ballkontakt, damit du auf den verschiedensten Untergründen die Kontrolle behältst. Der lebendige LEGO® Stein-Print und die glänzenden Metallic-Details sorgen für einen superstylischen Look.

Nike Football x LEGO Collection

Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints, die aus LEGO-Steinen bestehen.

Gemacht für den Basketball

Das strapazierfähige Obermaterial aus Synthetik sorgt für ein geschmeidiges Ballgefühl beim Dribbeln, Passen und Schießen. Die speziell entwickelte Traktion auf der Außensohle sorgt für guten Grip auf dem Spielplatz und auf dem Spielfeld.

Ungezähmte Spielpower

Der farbenfrohe gepunktete Print auf dem Obermaterial ist von zwei der wildesten Tiere des Dschungels inspiriert: den Pfeilgiftfröschen und den Jaguaren.