 
Bild 1 von 8
Jordan Sport Crossover Fleece-Hoodie für Herren - Schwarz

Recyclingmaterialien

Jordan Sport Crossover

Fleece-Hoodie (Herren)

CHF 85
Größe auswählenGrößentabelle

Dieser Hoodie eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit. Die Außenseite ist glatt und die Innenseite besteht aus winzigen, nicht angerauten Schlaufen. Außerdem ist dieses Layer aus French Terry mit unserer schweißableitenden Technologie ausgestattet, damit du frisch bleibst, egal was du gerade machst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IM7764-010
  • Ursprungsland/-region: Pakistan

Jordan Sport Crossover

CHF 85

Dieser Hoodie eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit. Die Außenseite ist glatt und die Innenseite besteht aus winzigen, nicht angerauten Schlaufen. Außerdem ist dieses Layer aus French Terry mit unserer schweißableitenden Technologie ausgestattet, damit du frisch bleibst, egal was du gerade machst.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Body: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester; Ripp: 97 % Baumwolle, 3 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IM7764-010
  • Ursprungsland/-region: Pakistan

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Jordan Sport Crossover.

    Jordan Sport Crossover Fleece-Hoodie für Herren

    Jordan Sport Crossover

    CHF 85

    Vervollständige den Look