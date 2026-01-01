Nike Fußball-T-Shirt Brasilien (ältere Kinder)

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Brasilien
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 32
Zeig deinen Support für Brasilien mit diesem T-Shirt aus weicher, mittelschwerer Baumwolle.
- Gezeigte Farbe: Geode Teal
- Style: IH2258-381
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Brasilien
CHF 32
Zeig deinen Support für Brasilien mit diesem T-Shirt aus weicher, mittelschwerer Baumwolle.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Geode Teal
- Style: IH2258-381
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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