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Nike Fußball-T-Shirt Brasilien (ältere Kinder) - Geode Teal

Brasilien

Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

CHF 32
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  • Gezeigte Farbe: Geode Teal
  • Style: IH2258-381
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Brasilien

CHF 32

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Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Geode Teal
  • Style: IH2258-381
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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