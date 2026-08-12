FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)

Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Weiß

Style: IX3940-001

Ursprungsland/-region: Vietnam