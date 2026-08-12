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FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren) - Schwarz/Multi-Color/Weiß

FC Chelsea Victori One

Nike Slides (Herren)

CHF 50
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Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Weiß
  • Style: IX3940-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

FC Chelsea Victori One

CHF 50

Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.

Vorteile

  • Das konturierte Design mit weichem Schaumstoff bietet Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Das texturierte Fußbett bietet deinen Füßen Halt.
  • Der dicke, gepolsterte Riemen mit gerollten Rändern sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Das breitere Design schafft mehr Platz und eignet sich daher für noch mehr Fußgrößen.
  • Das Muster der Außensohle sorgt für Traktion, ob am Strand oder auf der Straße.

Produktinformationen

  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Weiß
  • Style: IX3940-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)

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