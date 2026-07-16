FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
FC Chelsea Strike
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Meravigliosa
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Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
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