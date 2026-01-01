FC Chelsea Phoenix Fleece Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)

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Mit diesem FC Chelsea Hoodie bringst du frischen Wind in deine Garderobe. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.