FC Chelsea Phoenix Fleece
Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)
Mit diesem FC Chelsea Hoodie bringst du frischen Wind in deine Garderobe. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: II3142-452
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
FC Chelsea Phoenix Fleece
Mit diesem FC Chelsea Hoodie bringst du frischen Wind in deine Garderobe. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
Vorteile
- Bündchen und Saum sind gerippt und sorgen dafür, dass der Hoodie perfekt sitzt, wenn du dich bewegst.
- Mit dem Kordelzug kannst du die Kapuze locker tragen oder enger zuziehen, um dich warmzuhalten.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: II3142-452
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 171 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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