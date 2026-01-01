triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren) - Pitch Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

CHF 75
Größe auswählenGrößentabelle
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3426-453
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

FC Chelsea Club

CHF 75

Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
  • Style: II3426-453
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu FC Chelsea Club.

    FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

    FC Chelsea Club

    CHF 75

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 11