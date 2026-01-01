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FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 75
Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3426-453
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
FC Chelsea Club
CHF 75
Dieses FC-Chelsea-Oberteil besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3426-453
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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FC Chelsea Club
CHF 75