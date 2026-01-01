FC Chelsea Club Nike Fußball-Jogger (Herren)

FC Chelsea Club
Nike Fußball-Jogger für Herren
Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für den FC Chelsea zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3410-426
- Ursprungsland/-region: Vietnam
FC Chelsea Club
Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für den FC Chelsea zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Weiß
- Style: II3410-426
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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