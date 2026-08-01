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FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie (Herren) - Bright Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Hoodie für Herren

CHF 80
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Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist innen leicht flauschig und außen glatt.


  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3419-452
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

FC Chelsea Club

CHF 80

Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist innen leicht flauschig und außen glatt.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • Body/Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3419-452
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)

FC Chelsea Club

CHF 80

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