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FC Chelsea Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: II3725-452
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
FC Chelsea Club
CHF 57
Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Produktinformationen
- Vordertasche
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: II3725-452
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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CHF 57