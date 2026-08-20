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FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen) - Bright Blue/Weiß

FC Chelsea Club

Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)

CHF 57
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3725-452
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

FC Chelsea Club

CHF 57

Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
  • Style: II3725-452
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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