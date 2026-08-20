FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)

Kälte sollte dich nie davon abhalten, zu zeigen, dass du ein Fan des FC Chelsea bist. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß

Style: II3725-452

Ursprungsland/-region: Kambodscha