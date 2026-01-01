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FC Chelsea City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
CHF 70
Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ6790-010
- Ursprungsland/-region: Ägypten
FC Chelsea City Side
CHF 70
Dieser FC Chelsea Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ6790-010
- Ursprungsland/-region: Ägypten
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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FC Chelsea City Side
CHF 70