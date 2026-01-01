FC Chelsea Academy Pro SE kurzärmliges Pre-Match-Fußballoberteil mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses schmal geschnittene Replika-Oberteil mit dem klassischen Vereinslogo und den beliebten orangefarbenen Akzenten verfügt über eine schweißableitende Technologie, die dich am Spieltag trocken hält.

Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Style: IB3806-012

Ursprungsland/-region: Laos, Thailand