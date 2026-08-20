FC Chelsea Academy Pro Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
FC Chelsea Academy Pro
Nike Storm-FIT Fußball-Regenjacke mit Kapuze für ältere Kinder
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Diese FC Chelsea-Regenjacke mit klassischer Passform und Storm-FIT-Technologie sorgt die ganze Saison über für trockenen Tragekomfort.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Schwarz/Midwest Gold
- Style: II1790-452
- Ursprungsland/-region: Indonesien
FC Chelsea Academy Pro
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Diese FC Chelsea-Regenjacke mit klassischer Passform und Storm-FIT-Technologie sorgt die ganze Saison über für trockenen Tragekomfort.
Produktinformationen
- Elastische Bündchen
- Taschen für die Hände
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Schwarz/Midwest Gold
- Style: II1790-452
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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