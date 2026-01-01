FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt für jüngere Kinder

Zeig deinen kleinen Athlet:innen die Basics und beobachte, wie sie in dem Chelsea FC Academy Pro Oberteil ihr Spiel auf das nächste Level bringen. Die klassische Passform und das feuchtigkeitsableitende Material halten den Schweiß von der Haut ab, wenn es im Spiel heiß hergeht.

Gezeigte Farbe: Bright Blue/Midwest Gold

Style: IR2092-452

Ursprungsland/-region: Laos, Thailand