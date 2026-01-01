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FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)

CHF 50
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: II1581-010
  • Ursprungsland/-region: Georgien

FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper

CHF 50

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
  • Die Details dieses Replika-Designs sind der Spielbekleidung der Teams nachempfunden.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: II1581-010
  • Ursprungsland/-region: Georgien

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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