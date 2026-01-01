Nike Fairway Fresh weiter Golf-Cardigan (Herren)

Manche Plätze bleiben schwierig, auch wenn man die Perspektive wechselt. Der Tartan-Print auf diesem kuscheligen Cardigan wurde von der Topografie von einem der besten Golfplätze Englands inspiriert und interpretiert Camouflage aus der Perspektive des Golfsports völlig neu. Durch die großzügige Passform und das weiche, doppelt gestrickte Material ist er die perfekte Wahl auf dem Platz und in der Freizeit.

Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Diffused Blue

Style: IO0687-104

Ursprungsland/-region: Vietnam