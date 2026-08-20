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Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Shorts (ältere Kinder) - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Nike Fußballshorts (ältere Kinder)

29 % Rabatt

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Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.


  • Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
  • Style: IO5901-027
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Erling Haaland Club Fleece

29 % Rabatt

Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
  • Style: IO5901-027
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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