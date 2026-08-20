Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Shorts (ältere Kinder)

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Erling Haaland Club Fleece
Nike Fußballshorts (ältere Kinder)
29 % Rabatt
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Dieses Produkt ist zurzeit nicht verfügbar
Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
- Style: IO5901-027
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Erling Haaland Club Fleece
29 % Rabatt
Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
- Style: IO5901-027
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Erling Haaland Club Fleece
29 % Rabatt