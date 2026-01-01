Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)

Dieses leichte Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.

Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch

Style: IF2809-100

Ursprungsland/-region: Laos, Thailand