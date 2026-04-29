England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke für Herren

Mit diesem klassischen Windrunner-Hoodie lässt du keinen Zweifel an deiner Unterstützung für England. Unser Tech Fleece Windrunner Hoodie besteht aus hochwertigem, leichtem Fleece für ein geschmeidiges Tragegefühl an der Innen- und Außenseite und sorgt für viel Wärme, ohne aufzutragen.

Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß

Style: IB5927-486

Ursprungsland/-region: Vietnam