triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke für Herren - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece Windrunner

Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)

CHF 155
Größe auswählenGrößentabelle
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Mit diesem klassischen Windrunner-Hoodie lässt du keinen Zweifel an deiner Unterstützung für England. Unser Tech Fleece Windrunner Hoodie besteht aus hochwertigem, leichtem Fleece für ein geschmeidiges Tragegefühl an der Innen- und Außenseite und sorgt für viel Wärme, ohne aufzutragen.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB5927-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

England Tech Fleece Windrunner

CHF 155

Mit diesem klassischen Windrunner-Hoodie lässt du keinen Zweifel an deiner Unterstützung für England. Unser Tech Fleece Windrunner Hoodie besteht aus hochwertigem, leichtem Fleece für ein geschmeidiges Tragegefühl an der Innen- und Außenseite und sorgt für viel Wärme, ohne aufzutragen.

Produktinformationen

  • Gewebtes Wappen
  • Body/Kapuzenfutter: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB5927-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke für Herren

England Tech Fleece Windrunner

CHF 155

Vervollständige den Look

Item 3 of 3