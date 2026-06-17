England Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
England Strike
Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
England Strike