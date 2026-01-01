England Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Damen)

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und klassischer Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.