England Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren

Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die schmale Passform und die schweißableitende Technologie sind Designdetails, die speziell auf die Fußballstars von morgen zugeschnitten sind. Sie sorgen dafür, dass du kühl und entspannt bleibst, während du deine Fähigkeiten perfektionierst.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Weiß
- Style: IB5303-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
England Strike
Die schmale Passform und die schweißableitende Technologie sind Designdetails, die speziell auf die Fußballstars von morgen zugeschnitten sind. Sie sorgen dafür, dass du kühl und entspannt bleibst, während du deine Fähigkeiten perfektionierst.
Vorteile
- Dank Reißverschlüssen an den Bündchen lässt sich die Hose auch mit Schuhen ganz einfach an- und ausziehen.
- Elastisches Strickmaterial sorgt für Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Body: 91 % Polyester / 9 % Elastan; Einsätze/Mesh: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Weiß
- Style: IB5303-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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