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England
Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 30
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Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.
- Gezeigte Farbe: Work Blue
- Style: IQ2187-486
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
England
CHF 30
Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Work Blue
- Style: IQ2187-486
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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