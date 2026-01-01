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England Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder) - Work Blue

England

Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)

CHF 30
Work Blue
Obsidian

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Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue
  • Style: IQ2187-486
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

England

CHF 30

Zeig deine Liebe zu deinem Team in diesem England T-Shirt aus weicher Baumwolle.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue
  • Style: IQ2187-486
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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