England FA Academy
Nike Fußball
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Rot/Blau/Midnight Navy
- Style: IQ0655-100
- Ursprungsland/-region: China
England FA Academy
Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.
Produktinformationen
- 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Rot/Blau/Midnight Navy
- Style: IQ0655-100
- Ursprungsland/-region: China
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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