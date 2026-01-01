England FA Academy Nike Fußball

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.

Gezeigte Farbe: Weiß/Rot/Blau/Midnight Navy

Style: IQ0655-100

Ursprungsland/-region: China