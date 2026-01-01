Recyclingmaterialien
England Energy
Nike Dri-FIT Fußballhose aus Webmaterial (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Squad-spezifischen Print bietet dir diese England-Hose ein zeitloses Design mit Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Weiß
- Style: IH1880-451
- Ursprungsland/-region: Indonesien
England Energy
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Squad-spezifischen Print bietet dir diese England-Hose ein zeitloses Design mit Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Die wasserabweisende Beschichtung hält dich auch bei nassem Wetter angenehm trocken.
Produktinformationen
- 85 % Polyester/15 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Weiß
- Style: IH1880-451
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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