England Club Nike Fußball-Jogger (Herren)

Wir haben einen Alltagsklassiker überarbeitet, sodass du deine Liebe für England zeigen kannst. Dieses bequeme Basic wirst du immer wieder tragen wollen. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.

Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß

Style: IB6289-410

Ursprungsland/-region: Vietnam