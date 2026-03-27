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England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren) - Midnight Navy/Weiß

England Club

Nike Fußball-Hoodie (Herren)

CHF 80
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Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB6297-410
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

England Club

CHF 80

Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB6297-410
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)

England Club

CHF 80

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