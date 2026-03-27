England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)

Lovely Bubbly
Armadeus
Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.
Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
England Club
Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Lovely Bubbly
Armadeus
Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.
England Club