England Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IB7846-410
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
England Club
Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Produktinformationen
- Vordertasche
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
- Style: IB7846-410
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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