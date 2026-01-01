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England Club Fleece Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen) - Midnight Navy/Weiß

England Club Fleece

Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)

CHF 52
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Weich, warm und bequem – diese England-Jogger kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7971-410
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

England Club Fleece

CHF 52

Weich, warm und bequem – diese England-Jogger kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7971-410
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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