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Nike Energy Tanktop (Damen) - Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Damen-Tanktop

CHF 135
Schwarz
Phantom
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Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1985-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Nike Energy

CHF 135

Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.

Produktinformationen

  • 94 % Polyester / 6 % Elastan
  • Enge Passform
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1985-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 174 cm
    • Enge Passform: eng anliegend und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Energy Tanktop (Damen)

    Nike Energy

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