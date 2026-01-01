Nike Energy Tanktop (Damen)

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Recyclingmaterialien
Nike Energy
Damen-Tanktop
CHF 135
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Nike Energy
CHF 135
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
Produktinformationen
- 94 % Polyester / 6 % Elastan
- Enge Passform
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 174 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Energy
CHF 135