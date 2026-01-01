Nike Energy Shorts aus Webmaterial (Damen)

Recyclingmaterialien
Nike Energy
Damenshorts aus Webmaterial
Diese leichten Shorts sorgen mit zwei Materialschichten (einer engen Innenschicht und einer lockeren Außenschicht) für Tragekomfort und Schutz. Dank der vielen Taschen musst du dir über deine Essentials keine Gedanken machen und kannst dich voll und ganz auf dein Tempo konzentrieren.
- Gezeigte Farbe: Phantom
- Style: IO1988-030
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Energy
Diese leichten Shorts sorgen mit zwei Materialschichten (einer engen Innenschicht und einer lockeren Außenschicht) für Tragekomfort und Schutz. Dank der vielen Taschen musst du dir über deine Essentials keine Gedanken machen und kannst dich voll und ganz auf dein Tempo konzentrieren.
Produktinformationen
- Reißverschlusstaschen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body/Futter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Phantom
- Style: IO1988-030
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 172 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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