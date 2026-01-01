Nike Dunk Low By You personalisierbarer Damenschuh

Nike Dunk Low By You

CHF 160

Schwarz, Weiß und du überall. Der Dunk wird immer ein Klassiker bleiben – und jetzt kannst du ihn individuell gestalten. Mische die Strukturen mit Krokodil, Python, Strauß, Stingray, Fleece und Premium-Leder und füge etwas Glanz hinzu mit reflektierenden Optionen auf dem Swoosh-Logo und der Fersenschlaufe. Um dem Design den letzten Schliff zu verleihen, kannst du dich zwischen einer klassischen schwarzen oder weißen Sohle entscheiden oder sie mit Gummi aufpeppen. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?

Was ist deine Basis? Krokodil, Python, Strauß, Stingray, Fleece und hochwertiges gewalktes Leder – kombiniere sie nach Belieben, um dich in deine Lieblingsstrukturen zu hüllen. Die klassische Kombination Spiele mit Schwarz und Weiß, um dein eigenes Color-Block-Design zu entwerfen. Express Yourself Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Füge auf der Fersenschlaufe eine persönliche ID mit bis zu 5 Zeichen auf jedem Schuh hinzu.

Weitere Vorteile Das Obermaterial wird mit der Zeit weicher und erhält eine Vintage-Optik.

Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für reaktionsfreudige Dämpfung mit geringem Gewicht.

Die Gummi-Außensohle mit klassischem Drehpunkt bietet Strapazierfähigkeit, Traktion und traditionellen Style.

Nike By You Details Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.

Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.

Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.

Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color

Style: IM1382-900

Ursprungsland/-region: Vietnam