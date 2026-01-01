Nike Dri-FIT Langarm-Oberteil mit Halbreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen) (erweiterte Größe)

Lass dich durch kaltes Wetter nicht vom Laufen abhalten. Hol dir dieses Longsleeve, wenn du etwas mehr Wärme benötigst. Das geschmeidige Strickmaterial liegt eng am Körper an und bietet dir alle Dehnbarkeit, die du brauchst, um auf dem Klettergerüst den nächsten Griff zu erreichen, den nächsten Pass zu fangen oder deinen Teamkollegen zu helfen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: FD2878-010

Ursprungsland/-region: Vietnam