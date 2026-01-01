Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT
Langarm-Oberteil mit Halbreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen) (erweiterte Größe)
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Lass dich durch kaltes Wetter nicht vom Laufen abhalten. Hol dir dieses Longsleeve, wenn du etwas mehr Wärme benötigst. Das geschmeidige Strickmaterial liegt eng am Körper an und bietet dir alle Dehnbarkeit, die du brauchst, um auf dem Klettergerüst den nächsten Griff zu erreichen, den nächsten Pass zu fangen oder deinen Teamkollegen zu helfen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: FD2878-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Dri-FIT
Lass dich durch kaltes Wetter nicht vom Laufen abhalten. Hol dir dieses Longsleeve, wenn du etwas mehr Wärme benötigst. Das geschmeidige Strickmaterial liegt eng am Körper an und bietet dir alle Dehnbarkeit, die du brauchst, um auf dem Klettergerüst den nächsten Griff zu erreichen, den nächsten Pass zu fangen oder deinen Teamkollegen zu helfen.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
- Geschlossener oder geöffneter Reißverschluss? Mit diesem Design mit Halbreißverschluss entscheidest du, wann du zusätzliche Wärme oder Luftzirkulation benötigst.
- Daumenöffnungen verhindern ein Verrutschen des Oberteils.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Swoosh-Logo mit Print
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: FD2878-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M+ bei einer Körpergröße von 150 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Dri-FIT.
Nike Dri-FIT