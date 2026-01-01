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Nike Dri-FIT
Halstuch
CHF 30
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Dieses Halstuch sorgt mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, egal ob du läufst, gehst oder spielst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Silber
- Style: DX7946-042
- Ursprungsland/-region: Belgien
Nike Dri-FIT
CHF 30
Dieses Halstuch sorgt mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, egal ob du läufst, gehst oder spielst.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
- Dank des vielseitigen Designs ist er überall einfach zu tragen.
Produktinformationen
- 88 % Polyester/12 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Silber
- Style: DX7946-042
- Ursprungsland/-region: Belgien
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Nike Dri-FIT
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