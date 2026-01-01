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Nike Dri-FIT Halstuch - Schwarz/Silber

Nike Dri-FIT

Halstuch

CHF 30

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Dieses Halstuch sorgt mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, egal ob du läufst, gehst oder spielst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Silber
  • Style: DX7946-042
  • Ursprungsland/-region: Belgien

Nike Dri-FIT

CHF 30

Dieses Halstuch sorgt mit schweißableitender Technologie für trockenen Tragekomfort, egal ob du läufst, gehst oder spielst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Dank des vielseitigen Designs ist er überall einfach zu tragen.

Produktinformationen

  • 88 % Polyester/12 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Silber
  • Style: DX7946-042
  • Ursprungsland/-region: Belgien

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