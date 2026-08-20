Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Nike Fly Cap ist die perfekte Ergänzung für deine Workouts. Mit einem flachen Design und einer sportlichen Passform eignet sich diese Cap ideal für deinen nächsten Lauf sowie zum Gewichtheben und für den Sportunterricht. Dank des fortschrittlichen, schweißableitenden Materials und der AeroAdapt-Seitenteile bleibst du stets frisch und cool. Ein elastischer Kordelzug und ein einfach zu bedienender Knebel gewährleisten die perfekte Passform für dein Workout.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite/Schwarz
- Style: FJ0736-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Dri-FIT ADV Fly
Die Nike Fly Cap ist die perfekte Ergänzung für deine Workouts. Mit einem flachen Design und einer sportlichen Passform eignet sich diese Cap ideal für deinen nächsten Lauf sowie zum Gewichtheben und für den Sportunterricht. Dank des fortschrittlichen, schweißableitenden Materials und der AeroAdapt-Seitenteile bleibst du stets frisch und cool. Ein elastischer Kordelzug und ein einfach zu bedienender Knebel gewährleisten die perfekte Passform für dein Workout.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie vereint feuchtigkeitsableitendes Material mit fortschrittlichen Technologien und innovativen Details für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
- Die Nike AeroBill-Technologie kombiniert Atmungsaktivität mit schweißableitendem Tragekomfort und reduziert Ablenkungen.
- Nike AeroAdapt-Technologie verfügt über gezielt platzierte Einsätze mit Belüftungsöffnungen, die durch Schweiß aktiviert werden, um eine optimale Körpertemperatur zu gewährleisten.
- Der elastische Kordelzug mit Knebel lässt sich einfach einstellen und ermöglicht eine optimale Passform.
- Die in alle Richtungen dehnbaren, gewebten Einsätze sorgen für eine einfache und bequeme Passform.
Produktinformationen
- Reflektierende Elemente
- Body/Futter vorne: 100 % Polyester. Einsatz: 81 % Polyester/19 % Nylon;
- Handwäsche
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite/Schwarz
- Style: FJ0736-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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