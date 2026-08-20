Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-Cap ohne Struktur

Die Nike Fly Cap ist die perfekte Ergänzung für deine Workouts. Mit einem flachen Design und einer sportlichen Passform eignet sich diese Cap ideal für deinen nächsten Lauf sowie zum Gewichtheben und für den Sportunterricht. Dank des fortschrittlichen, schweißableitenden Materials und der AeroAdapt-Seitenteile bleibst du stets frisch und cool. Ein elastischer Kordelzug und ein einfach zu bedienender Knebel gewährleisten die perfekte Passform für dein Workout.

Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite/Schwarz

Style: FJ0736-100

Ursprungsland/-region: Vietnam