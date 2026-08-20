Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Herren)

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Nike Downshifter 14
Herren-Laufschuh
CHF 80
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß
- Style: IB1895-002
- Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam
Nike Downshifter 14
CHF 80
Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.
Vorteile
- Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.
- Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.
- Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.
Produktinformationen
- Gewicht: ca. 358 g (Herrenschuhgröße 44)
- Sprengung: 10 mm
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß
- Style: IB1895-002
- Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Downshifter 14
CHF 80