Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Herren)

Nike Downshifter 14

CHF 80

Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.

Vorteile Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.

Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.

Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.