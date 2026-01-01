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Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Damen) - Schwarz/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Straßenlaufschuh (Damen)

CHF 80
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Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Style: IR0210-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Downshifter 14

CHF 80

Erhöhte Schaumstoffstapel sorgen für eine reaktionsfreudige Dämpfung für mehr Komfort und Sprungkraft.

Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.

Open-Hole-Mesh

Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh-Obermaterial sorgt für Atmungsaktivität und wird durch einen wilden Print unterstrichen.

Federnde Dämpfung

Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.

Bequemer Schutz

Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.

Was gibt es Neues?

  • Erhöhte Schaumstoff-Sohlenhöhe
  • Offenmaschiges Mesh-Obermaterial

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)
  • Sprengung: 10 mm
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Style: IR0210-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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