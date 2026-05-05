Nike Downshifter 14 SE Straßenlaufschuhe (Damen)

Nike Downshifter 14 SE

CHF 80

Erhöhte Schaumstoffstapel sorgen für eine reaktionsfreudige Dämpfung für mehr Komfort und Sprungkraft.

Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.

Open-Hole-Mesh

Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.

Federnde Dämpfung

Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.

Bequemer Schutz

Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.