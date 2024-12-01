Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Denver Nuggets Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh.

Gezeigte Farbe: College Navy

Style: DN2003-419

Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand