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Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren - College Navy

Recyclingmaterialien

Denver Nuggets Icon Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

CHF 120
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Denver Nuggets Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh.


  • Gezeigte Farbe: College Navy
  • Style: DN2003-419
  • Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand

Denver Nuggets Icon Edition

CHF 120

Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Denver Nuggets Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Atmungsaktives Mesh hält dich auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit angenehm kühl.

Produktinformationen

  • Im Thermodruckverfahren aufgebrachte Grafiken
  • Jock-Tag am Saum
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy
  • Style: DN2003-419
  • Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

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