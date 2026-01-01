Recyclingmaterialien
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit seinem weißen Hintergrund ist das Association Edition Trikot wie ein roter Faden, der alle Teams der NBA verbindet. Das Denver Nuggets Trikot wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert– von den Teamfarben und Grafiken bis hin zu leichtem, schweißableitendem Mesh. Auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit kannst du dich auf trockenen, kühlen Tragekomfort freuen. Gleichzeitig repräsentierst du deine Stars und das Spiel, das du so liebst.
- Gezeigte Farbe: Weiß
- Style: DN2075-100
- Ursprungsland/-region: Guatemala
Denver Nuggets Association Edition
Mit seinem weißen Hintergrund ist das Association Edition Trikot wie ein roter Faden, der alle Teams der NBA verbindet. Das Denver Nuggets Trikot wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert– von den Teamfarben und Grafiken bis hin zu leichtem, schweißableitendem Mesh. Auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit kannst du dich auf trockenen, kühlen Tragekomfort freuen. Gleichzeitig repräsentierst du deine Stars und das Spiel, das du so liebst.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Atmungsaktives Mesh hält dich auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit angenehm kühl.
Produktinformationen
- Spielername und -nummer aus Twill
- Im Thermodruckverfahren aufgebrachte Grafiken
- Jock-Tag am Saum
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß
- Style: DN2075-100
- Ursprungsland/-region: Guatemala
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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